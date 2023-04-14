Киевское «Динамо» потеряло очки во Львове

Пятничный матч Украинской премьер-лиги между «Рухом» и «Динамо» завершился вничью со счётом 1:1. Команды обменялись голами ещё до наступления перерыва – за киевлян забил Владислав Ванат, а за львовян – Алексей Довгий.

«Динамо» определённо не хватало остроты, и на победу команда откровенно не наиграла. Коллектив Мирчи Луческу остаётся на четвёртой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Шахтёра» «бело-синие» отстают на девять очков, проведя при этом на одну игру больше. Что до «Руха», то команда располагается на 14-й строчке.

В следующем туре УПЛ «Динамо» будет принимать «Шахтёр».