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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Киевское «Динамо» потеряло очки во Львове

14 Апреля 2023 • 17:01 Комментировать
Рух Львов
1:1
Динамо Киев
2-й тайм

Пятничный матч Украинской премьер-лиги между «Рухом» и «Динамо» завершился вничью со счётом 1:1. Команды обменялись голами ещё до наступления перерыва – за киевлян забил Владислав Ванат, а за львовян – Алексей Довгий. 

 «Динамо» определённо не хватало остроты, и на победу команда откровенно не наиграла. Коллектив Мирчи Луческу остаётся на четвёртой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Шахтёра» «бело-синие» отстают на девять очков, проведя при этом на одну игру больше. Что до «Руха», то команда располагается на 14-й строчке.

В следующем туре УПЛ «Динамо» будет принимать «Шахтёр».

Протокол игры  
  Сегодня. Стадион "Арена Львов " (Львов).
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Динамо Киев Рух Львов
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РУХ ЛЬВОВ ДИНАМО КИЕВ
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