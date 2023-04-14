Киевское «Динамо» потеряло очки во Львове

Пятничный матч Украинской премьер-лиги между «Рухом» и «Динамо» завершился вничью со счётом 1:1. Команды обменялись голами ещё до наступления перерыва – за киевлян забил Владислав Ванат, а за львовян – Алексей Довгий.
«Динамо» определённо не хватало остроты, и на победу команда откровенно не наиграла. Коллектив Мирчи Луческу остаётся на четвёртой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Шахтёра» «бело-синие» отстают на девять очков, проведя при этом на одну игру больше. Что до «Руха», то команда располагается на 14-й строчке.
В следующем туре УПЛ «Динамо» будет принимать «Шахтёр».
Протокол игры
|16'Ванат Владислав (0:1)
|(1:1) Довгий Алексей40'
Панькив Юрий•Лях Ростислав•Дидик Роман 11' (Vitaliy Kholod ( 11' ) •Слюсар Денис•Vitaliy Roman•Denys Pidgurskyi•Довгий Алексей 45' 69' (Притула Остап ( 69' 81') •Соломон-Отабор Вив•Де Паула Таллес 88' (Карабин Ярослав ( 88' ) •Мысык Марьян 69' (Альваренга Фабрисио ( 69' ) •Климчук Юрий 63'
Нещерет Руслан•Дубинчак Владислав•Maksym Dyachuk 20' •Попов Денис II 13' •Тымчик Александр•Сидорчук Сергей•Лонвейк Джастин 59' (Андриевский Александр ( 59' 65') •Шепелев Владимир 49' (Царенко Антон ( 49' ) •Буяльский Виталий•Бенито 48' (Гармаш Денис ( 48' ) •Ванат Владислав 64' (Рамирес Эрик ( 64' )
Сегодня. Стадион "Арена Львов " (Львов).
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