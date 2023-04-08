«Шахтёр» ушёл в отрыв, одолев «Металлист»

В 20-м туре УПЛ «Шахтёр» играл против «Металлиста» и не без труда обыграл аутсайдера. Счет удалось открыть на 64-й минуте, и победный гол в активе Артёма Бондаренко - 1:0.
«Горняки» отрываются от второго места на четыре очка, «Металлист» - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Бондаренко Артём64'
Трубин Анатолий•Гочолеишвили Гиорги•Бондарь Валерий• 55'Ракицкий Ярослав•Матвиенко Николай•Степаненко Тарас• 29'Крыськив Дмитрий61' (Траоре Лассина (61') •Бондаренко Артём•Джурасек Невен41' (Очеретько Олег (41') •Судаков Георгий•Сикан Даниил61' (Топалов Дмитрий (61')
Ермолов Даниил•Романюк Юрий•Oleksandr Mizyuk•Bogdan Porokh•Корраль Роберто•Чайковский Игорь70' (Панасенко Сергей (70') •Ралюченко Андрей• 33'Картушов Егор63' (Наумец Владислав (63') •Демченко Егор•Бойчук Богдан•Прядун Максим
08 апреля. Стадион "Авангард (Ужгород)".
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