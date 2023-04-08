«Шахтёр» ушёл в отрыв, одолев «Металлист»

В 20-м туре УПЛ «Шахтёр» играл против «Металлиста» и не без труда обыграл аутсайдера. Счет удалось открыть на 64-й минуте, и победный гол в активе Артёма Бондаренко - 1:0.

«Горняки» отрываются от второго места на четыре очка, «Металлист» - 14-й.