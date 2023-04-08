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«Шахтёр» ушёл в отрыв, одолев «Металлист»

08 Апреля 2023 • 16:04 Комментировать
Шахтёр Донецк
1:0
Металлист
окончен

В 20-м туре УПЛ «Шахтёр» играл против «Металлиста» и не без труда обыграл аутсайдера. Счет удалось открыть на 64-й минуте, и победный гол в активе Артёма Бондаренко - 1:0.

«Горняки» отрываются от второго места на четыре очка, «Металлист» - 14-й.

Протокол игры  
Шахтёр Донецк1:0Металлист
(1:0) Бондаренко Артём64'  
Трубин АнатолийГочолеишвили ГиоргиБондарь Валерий  55'Ракицкий ЯрославМатвиенко НиколайСтепаненко Тарас  29'Крыськив Дмитрий 61' (Траоре Лассина ( 61') Бондаренко АртёмДжурасек Невен 41' (Очеретько Олег ( 41') Судаков ГеоргийСикан Даниил 61' (Топалов Дмитрий ( 61')
Запасные: Фарина МарьянТоиров ХусравКелси КевинТотовицкий АндрейБорячук АндрейКонопля ЕфимЛукас ТэйлорПятов Андрей
Ермолов ДаниилРоманюк ЮрийOleksandr MizyukBogdan PorokhКорраль РобертоЧайковский Игорь 70' (Панасенко Сергей ( 70') Ралюченко Андрей  33'Картушов Егор 63' (Наумец Владислав ( 63') Демченко ЕгорБойчук БогданПрядун Максим
Запасные: Костик ОрестYevgeniy RyazantsevAleks ChidomereMaksym BagachanskyiМалумандсоко ПатиSamuelDmytro Shamych
08 апреля. Стадион "Авангард (Ужгород)".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Металлист Шахтёр Донецк
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