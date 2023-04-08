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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Киевское «Динамо» подобралось к призовой тройке, разобравшись с аутсайдером

08 Апреля 2023 • 14:56 Комментировать
Динамо Киев
2:0
Минай
окончен

В первом субботнем матче УПЛ «Динамо» принимало «Минай» и мало что позволило сопернику создать у своих ворот. В свою очередь команда Мирчи Луческу доминировала все 90 минут и победила со счетом 2:0. В конце первого тайма у Джастина Лонвейка не получился удар в касание, но Артём Царенко тут же добавил мяч в сетку метров с 10. После перерыва в контратаке Владислав Ванат вышел на ударную позицию и из-под защитника катнул мяч впритирку с дальней штангой.

«Динамо» в одном очке от третьего места, соперник делит 13-ю строчку.

Протокол игры  
Динамо Киев2:0Минай
(1:0) Царенко Антон35'  
(2:0) Ванат Владислав62'  
Нещерет РусланТымчик АлександрMaksym DyachukПопов Денис IIДубинчак Владислав 71' (Вивчаренко Костянтин ( 71') Бенито 61' (Гармаш Денис ( 61') Шепелев Владимир 82' (Рамирес Эрик ( 82') Сидорчук СергейЦаренко Антон 72' (Kaheem Parris ( 72') Лонвейк ДжастинВанат Владислав 82' (Яцык Александр ( 82'  83')
Запасные: Рамадани РешатВолошин НазарАндриевский АлександрБоль АнтонМоргун ВалентинСирота Александр
Бандура АлександрГончар ИгорьМельник АлександрКравчук ЮрийНемчанинов Дмитрий 82' (Valeriy Rogozynsky ( 82') Vadym Vitenchuk 65' (Вишневский Олег ( 65') Шишка Михаил 46' (Горин Олег ( 46'  57') Гечев Михаил 46' (Nazariy Vorobchak ( 46') Yegor TverdokhlibAndriy BulezaКоломоец Юрий 65' (Петько Сергей ( 65')
Запасные: Taras DmytrukBohdan ChuievТрубочкин ИванПаламарь РусланКемкин АлександрDanylo Kolesnyk
08 апреля. Стадион "Динамо им. Валерия Лобановского".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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