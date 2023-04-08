Киевское «Динамо» подобралось к призовой тройке, разобравшись с аутсайдером

В первом субботнем матче УПЛ «Динамо» принимало «Минай» и мало что позволило сопернику создать у своих ворот. В свою очередь команда Мирчи Луческу доминировала все 90 минут и победила со счетом 2:0. В конце первого тайма у Джастина Лонвейка не получился удар в касание, но Артём Царенко тут же добавил мяч в сетку метров с 10. После перерыва в контратаке Владислав Ванат вышел на ударную позицию и из-под защитника катнул мяч впритирку с дальней штангой.
«Динамо» в одном очке от третьего места, соперник делит 13-ю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Царенко Антон35'
|(2:0) Ванат Владислав62'
Нещерет Руслан•Тымчик Александр•Maksym Dyachuk•Попов Денис II•Дубинчак Владислав71' (Вивчаренко Костянтин (71') •Бенито61' (Гармаш Денис (61') •Шепелев Владимир82' (Рамирес Эрик (82') •Сидорчук Сергей•Царенко Антон72' (Kaheem Parris (72') •Лонвейк Джастин•Ванат Владислав82' (Яцык Александр (82') 83'
Бандура Александр•Гончар Игорь•Мельник Александр•Кравчук Юрий•Немчанинов Дмитрий82' (Valeriy Rogozynsky (82') •Vadym Vitenchuk65' (Вишневский Олег (65') •Шишка Михаил46' (Горин Олег (46') • 57'Гечев Михаил46' (Nazariy Vorobchak (46') •Yegor Tverdokhlib•Andriy Buleza•Коломоец Юрий65' (Петько Сергей (65')
08 апреля. Стадион "Динамо им. Валерия Лобановского".
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