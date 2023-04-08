Киевское «Динамо» подобралось к призовой тройке, разобравшись с аутсайдером

В первом субботнем матче УПЛ «Динамо» принимало «Минай» и мало что позволило сопернику создать у своих ворот. В свою очередь команда Мирчи Луческу доминировала все 90 минут и победила со счетом 2:0. В конце первого тайма у Джастина Лонвейка не получился удар в касание, но Артём Царенко тут же добавил мяч в сетку метров с 10. После перерыва в контратаке Владислав Ванат вышел на ударную позицию и из-под защитника катнул мяч впритирку с дальней штангой.

«Динамо» в одном очке от третьего места, соперник делит 13-ю строчку.