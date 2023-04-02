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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Шахтёр» потерял очки в Одессе

02 Апреля 2023 • 17:11 Комментировать
Черноморец Од
2:2
Шахтёр Донецк
окончен

«Шахтёр» потерял очки в матче 19-го тура против одесского «Черноморца». Команды сыграли вничью со счётом 2:2. Все четыре гола были забиты ещё по ходу первого тайма: «горняки» дважды выходили вперёд, а «моряки» дважды отыгрывались.

Несмотря на потерю двух зачётных баллов, «Шахтёр» остаётся на первом месте в турнирной таблице Украинской премьер-лиги. Второй «Днепр-1» команда Игора Йовичевича опережает на один зачётный балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Черноморец Одесса
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