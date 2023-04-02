«Шахтёр» потерял очки в Одессе

«Шахтёр» потерял очки в матче 19-го тура против одесского «Черноморца». Команды сыграли вничью со счётом 2:2. Все четыре гола были забиты ещё по ходу первого тайма: «горняки» дважды выходили вперёд, а «моряки» дважды отыгрывались.
Несмотря на потерю двух зачётных баллов, «Шахтёр» остаётся на первом месте в турнирной таблице Украинской премьер-лиги. Второй «Днепр-1» команда Игора Йовичевича опережает на один зачётный балл.
Протокол игры
|1'Крыськив Дмитрий (0:1)
|(1:1) Путря Илья7'
|18'Гочолеишвили Гиорги (1:2)
|(2:2) Салюк Владимир40'
Непогодов Дмитрий•Путря Илья 58' •Салюк Владимир•Luka Gucek•Кузык Орест 70' (Авагимян Артур ( 70' ) •Демченко Александр•Васильев Александр Андреевич 73' •Брагару Максим•Guy Hadida 45' 84' (Юсов Дмитрий ( 84' ) •Бадибанга Зигей•Алефиренко Даниил
Трубин Анатолий•Конопля Ефим•Бондарь Валерий 43' •Матвиенко Николай•Михайличенко Богдан•Бондаренко Артём 82' (Джурасек Невен ( 82' ) •Назарина Егор 55' •Судаков Георгий 82' (Келси Кевин ( 82' ) •Гочолеишвили Гиорги 72' (Топалов Дмитрий ( 72' ) •Траоре Лассина 72' (Сикан Даниил ( 72' ) •Крыськив Дмитрий
Сегодня. Стадион "Черноморец ".
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