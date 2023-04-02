Киевское «Динамо» победило во Львове

Киевское «Динамо» в воскресенье пополнило свою копилку тремя очками. Команда Мирчи Луческу обыграла «Львов» со счётом 2:0. Оба гола «динамовцы» организовали после перерыва – отличились Владислав Ванат и Эрик Рамирес.
На текущий момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Украинской премьер-лиги. От лидирующего «Шахтёра» киевляне отстают на шесть очков. При этом «горняки» провели на две игры меньше.
Протокол игры
|52'Ванат Владислав (0:1)
|87'Рамирес Эрик (0:2)
Рыбка Александр•Maksym Sasovskyi 71' (Guilherme Souza ( 71' ) •Дитятьев Алексей•Габриэл Игор•Беляев Александр 71' (Ivijan Svrznjak ( 71' ) •Грисьо Максим•Leonardo Antonio•Мильченко Артём•Богунов Ярослав 51' •Бугай Владислав•Эсеола Адеринсола 74'
Нещерет Руслан•Караваев Александр•Попов Денис II•Maksym Dyachuk•Дубинчак Владислав 50' •Сидорчук Сергей•Лонвейк Джастин 62' (Гармаш Денис ( 62' ) •Бенито 81' (Рамирес Эрик ( 81' ) •Царенко Антон 62' (Волошин Назар ( 62' ) •Шепелев Владимир 73' 75' (Яцык Александр ( 75' ) •Ванат Владислав 81' (Тымчик Александр ( 81' )
Сегодня. Стадион "Skif Stadium ".
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