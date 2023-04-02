Киевское «Динамо» победило во Львове

Киевское «Динамо» в воскресенье пополнило свою копилку тремя очками. Команда Мирчи Луческу обыграла «Львов» со счётом 2:0. Оба гола «динамовцы» организовали после перерыва – отличились Владислав Ванат и Эрик Рамирес.

На текущий момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Украинской премьер-лиги. От лидирующего «Шахтёра» киевляне отстают на шесть очков. При этом «горняки» провели на две игры меньше.