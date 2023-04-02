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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Киевское «Динамо» победило во Львове

02 Апреля 2023 • 15:00 Комментировать
Львов
0:2
Динамо Киев
окончен

Киевское «Динамо» в воскресенье пополнило свою копилку тремя очками. Команда Мирчи Луческу обыграла «Львов» со счётом 2:0. Оба гола «динамовцы» организовали после перерыва – отличились Владислав Ванат и Эрик Рамирес. 

На текущий момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Украинской премьер-лиги. От лидирующего «Шахтёра» киевляне отстают на шесть очков. При этом «горняки» провели на две игры меньше.  

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Динамо Киев Львов
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