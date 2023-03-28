Голкипер «Шахтёра» Трубин стал самым дорогим игроком УПЛ

Портал Transfermarkt в очередном рейтинге представил обновленные стоимости игроков. На очереди - самые дорогие игроки Украинской премьер-лиги.

Первое место рейтинга – у голкипера «Шахтёра» Анатолия Трубина. Портал оценивает стоимость 21-летнего голкипера в 18 млн евро. Делит с ним пальму первенства по цене его одноклубник, защитник «горняков» Николай Матвиенко, который минувшей зимой мог оказаться в клубе Английской премьер-лиги «Брайтоне».

На третьем месте идёт форвард клуба «Днепр-1» Артём Довбик, 25-летний нападающий оценивается в 11 млн евро. На четвёртом месте – голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан – 10 млн евро.

Замыкают шестёрку полузащитники сборной Украины Георгий Судаков и Николай Шапаренко, стоимость игроков «Шахтёра» и киевского «Динамо» соответственно оценивается в 9 млн евро.