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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Голкипер «Шахтёра» Трубин стал самым дорогим игроком УПЛ

28 Марта 2023 • 21:39 Комментировать
Львов
...
Динамо Киев
02.04 13:00

Портал Transfermarkt в очередном рейтинге представил обновленные стоимости игроков. На очереди - самые дорогие игроки Украинской премьер-лиги.

Первое место рейтинга – у голкипера «Шахтёра» Анатолия Трубина. Портал оценивает стоимость 21-летнего голкипера в 18 млн евро. Делит с ним пальму первенства по цене его одноклубник, защитник «горняков» Николай Матвиенко, который минувшей зимой мог оказаться в клубе Английской премьер-лиги «Брайтоне».

На третьем месте идёт форвард клуба «Днепр-1» Артём Довбик, 25-летний нападающий оценивается в 11 млн евро. На четвёртом месте – голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан – 10 млн евро.

Замыкают шестёрку полузащитники сборной Украины Георгий Судаков и Николай Шапаренко, стоимость игроков «Шахтёра» и киевского «Динамо» соответственно оценивается в 9 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Динамо Киев Николай Шапаренко Николай Матвиенко Днепр-1 Георгий Судаков Георгий Бущан Анатолий Трубин Артём Довбик
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