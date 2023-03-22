Бывший форвард «Днепра» и «Кубани» Селезнёв завершил карьеру

Уже бывший 37-летний украинский нападающий Евгений Селезнёв завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщает украинский спортивный проект «ТаТоТаке».

Селезнёв на протяжении карьеры игрока выступал за такие клубы как донецкий «Шахтёр», «Днепр», краснодарскую «Кубань». Поиграл и в Турции за местные «Карабюкспор», «Акхисар Беледиеспор» и «Бурсаспор». В 2019 году добрался и до Испании, где немного попробовал себя в «Малаге». Последними клубами в карьере нападающего были украинские «Колос» (Ковалёвка) и «Минай». Также игрок провёл свыше 50 официальных игр за сборную Украины.

Однако форвард ещё не окончательно попрощался с футболом – он планирует организовать один или даже два прощальных матча с участием звёзд украинского футбола и его друзей. Они намечены на первую декаду июня.