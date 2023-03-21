Защитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Николай Матвиенко подписал новый долгосрочный контракт с «горняками» - теперь соглашение действительно до окончания 2027 года. О сделке сообщает клубная пресс-служба.

Матвиенко 26 лет, он выступает в «Шахтёре» на позиции защитника. Игрок универсальный – может сыграть как в центре, так и на обоих флангах обороны.

В текущем сезоне на его счету 26 игр во всех турнирах, в которых он один раз отличился голом и трижды голевым пасом.

Ранее сообщалось об активном интересе к игроку из Англии. Последние новости связывали защитника с «Брайтоном» Роберто де Дзерби.