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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Матвиенко подписал новый контракт с «Шахтёром», защитником интересовались в АПЛ официально

21 Марта 2023 • 18:20 Комментировать
Черноморец Од
...
Шахтёр Донецк
02.04 15:00

Защитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Николай Матвиенко подписал новый долгосрочный контракт с «горняками» - теперь соглашение действительно до окончания 2027 года. О сделке сообщает клубная пресс-служба.

Матвиенко 26 лет, он выступает в «Шахтёре» на позиции защитника. Игрок универсальный – может сыграть как в центре, так и на обоих флангах обороны.

В текущем сезоне на его счету 26 игр во всех турнирах, в которых он один раз отличился голом и трижды голевым пасом.

Ранее сообщалось об активном интересе к игроку из Англии. Последние новости связывали защитника с «Брайтоном» Роберто де Дзерби.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Николай Матвиенко
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