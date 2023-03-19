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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Шахтёр» продлил победную серию, одолев «Рух»

19 Марта 2023 • 19:24 Комментировать
Шахтёр Донецк
2:0
Рух Львов
окончен

В 18-м туре УПЛ «Шахтёр» играл против одного из аутсайдеров, «Руха» и добился уверенной победы со счётом 2:0. Два мяча подряд забили Николай Матвиенко и Дмитрий Крыськив. Еврокубковый провал никак не сказался на «горняках», и они продлили победную серию, оторвавшись от «Днепра-1» на три очка.

Протокол игры  
Шахтёр Донецк2:0Рух Львов
(1:0) Матвиенко Николай27'  
(2:0) Крыськив Дмитрий31'  
Трубин АнатолийГочолеишвили Гиорги 46' (Конопля Ефим ( 46') Бондарь ВалерийРакицкий Ярослав  69' 70' (Михайличенко Богдан ( 70') Матвиенко НиколайСтепаненко Тарас 81' (Назарина Егор ( 81') Крыськив ДмитрийБондаренко АртёмДжурасек Невен 66' (Очеретько Олег ( 66') Судаков ГеоргийКелси Кевин  35' 46' (Траоре Лассина ( 46')
Запасные: Тоиров ХусравСикан ДаниилТопалов ДмитрийШевченко АлексейТотовицкий АндрейЛукас ТэйлорПятов Андрей
Панькив ЮрийVitaliy RomanVitaliy KholodСлюбик БогданЛях РостиславДовгий АлексейАльваренга Фабрисио 46' (Де Паула Таллес ( 46') Притула ОстапFernando Edson  13' 46' (Рунич Василий ( 46') Соломон-Отабор ВивКлимчук Юрий
Запасные: Denys PidgurskyiГерета Юрий-ВладимирIlya KvasnytsyaВеремиенко ОлегDmitriy LedviyКарабин ЯрославAndriy Kitela
19 марта. Стадион "Арена Львов" (Львов).

 

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Шахтёр Донецк Рух Львов
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