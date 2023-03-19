«Шахтёр» продлил победную серию, одолев «Рух»

В 18-м туре УПЛ «Шахтёр» играл против одного из аутсайдеров, «Руха» и добился уверенной победы со счётом 2:0. Два мяча подряд забили Николай Матвиенко и Дмитрий Крыськив. Еврокубковый провал никак не сказался на «горняках», и они продлили победную серию, оторвавшись от «Днепра-1» на три очка.