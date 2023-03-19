«Шахтёр» продлил победную серию, одолев «Рух»

В 18-м туре УПЛ «Шахтёр» играл против одного из аутсайдеров, «Руха» и добился уверенной победы со счётом 2:0. Два мяча подряд забили Николай Матвиенко и Дмитрий Крыськив. Еврокубковый провал никак не сказался на «горняках», и они продлили победную серию, оторвавшись от «Днепра-1» на три очка.
Протокол игры
|(1:0) Матвиенко Николай27'
|(2:0) Крыськив Дмитрий31'
Трубин Анатолий•Гочолеишвили Гиорги46' (Конопля Ефим (46') •Бондарь Валерий•Ракицкий Ярослав 69'70' (Михайличенко Богдан (70') •Матвиенко Николай•Степаненко Тарас81' (Назарина Егор (81') •Крыськив Дмитрий•Бондаренко Артём•Джурасек Невен66' (Очеретько Олег (66') •Судаков Георгий•Келси Кевин 35'46' (Траоре Лассина (46')
Панькив Юрий•Vitaliy Roman•Vitaliy Kholod•Слюбик Богдан•Лях Ростислав•Довгий Алексей•Альваренга Фабрисио46' (Де Паула Таллес (46') •Притула Остап•Fernando Edson 13'46' (Рунич Василий (46') •Соломон-Отабор Вив•Климчук Юрий
19 марта. Стадион "Арена Львов" (Львов).
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