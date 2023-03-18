Киевское «Динамо» проиграло «Заре» и отстало от топ-тройки

В 18-м туре УПЛ «Динамо» и «Заря» бились за право выйти на третье место в таблице. Первый тайм разочаровал, у хозяев вовсе не было ударов, а соперник трижды промахнулся. После перерыва было чуть веселее, на 83-й минуте у «Зари» выполнен прострел от правой бровки через всю штрафную, и Эдуардо Герреро в касание пробил голкипера - 1:0.

«Заря» набрала 37 очков и почти настигла лидера, «Динамо» (33) четвертое.