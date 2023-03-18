Киевское «Динамо» проиграло «Заре» и отстало от топ-тройки

В 18-м туре УПЛ «Динамо» и «Заря» бились за право выйти на третье место в таблице. Первый тайм разочаровал, у хозяев вовсе не было ударов, а соперник трижды промахнулся. После перерыва было чуть веселее, на 83-й минуте у «Зари» выполнен прострел от правой бровки через всю штрафную, и Эдуардо Герреро в касание пробил голкипера - 1:0.
«Заря» набрала 37 очков и почти настигла лидера, «Динамо» (33) четвертое.
Протокол игры
|83'Герреро Эдуардо (0:1)
Нещерет Руслан•Тымчик Александр• 31'Попов Денис II•Maksym Dyachuk•Вивчаренко Костянтин•Сидорчук Сергей• 76'Лонвейк Джастин•Царенко Антон56' (Kaheem Parris (56') •Гармаш Денис56' (Волошин Назар (56') •Кабаев Владислав56' (Шепелев Владимир (56') •Ванат Владислав74' (Рамирес Эрик (74')
Сапутин Александр•Бутко Богдан• 75'Имереков Максим•Батагов Арсений• 69'Снурницын Игорь•Бражко Владимир•Дришлюк Кирилл88' (Полегенько Павел (88') •Антюх Денис 30'77' (Хлань Максим (77') •Мишнёв Дмитрий•Русин Назарий• 9'Герреро Эдуардо 40'88' (Вантух Роман (88')
18 марта. Стадион "Динамо им. Валерия Лобановского".
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