Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Киевское «Динамо» проиграло «Заре» и отстало от топ-тройки

18 Марта 2023 • 16:59 Комментировать
Динамо Киев
0:1
Заря
окончен

В 18-м туре УПЛ «Динамо» и «Заря» бились за право выйти на третье место в таблице. Первый тайм разочаровал, у хозяев вовсе не было ударов, а соперник трижды промахнулся. После перерыва было чуть веселее, на 83-й минуте у «Зари» выполнен прострел от правой бровки через всю штрафную, и Эдуардо Герреро в касание пробил голкипера - 1:0.

«Заря» набрала 37 очков и почти настигла лидера, «Динамо» (33) четвертое.

Протокол игры  
Динамо Киев0:1Заря
  83'Герреро Эдуардо (0:1)
Нещерет РусланТымчик Александр  31'Попов Денис IIMaksym DyachukВивчаренко КостянтинСидорчук Сергей  76'Лонвейк ДжастинЦаренко Антон 56' (Kaheem Parris ( 56') Гармаш Денис 56' (Волошин Назар ( 56') Кабаев Владислав 56' (Шепелев Владимир ( 56') Ванат Владислав 74' (Рамирес Эрик ( 74')
Запасные: Рамадани РешатАндриевский АлександрСупряга ВладиславБоль АнтонДубинчак ВладиславЯцык АлександрМоргун ВалентинСирота Александр
Сапутин АлександрБутко Богдан  75'Имереков МаксимБатагов Арсений  69'Снурницын ИгорьБражко ВладимирДришлюк Кирилл 88' (Полегенько Павел ( 88') Антюх Денис  30' 77' (Хлань Максим ( 77') Мишнёв ДмитрийРусин Назарий  9'Герреро Эдуардо  40' 88' (Вантух Роман ( 88')
Запасные: Жилкин АнтонНагнойный ДенисХахлев АлексейКучерук ВладиславIlya Gulko
18 марта. Стадион "Динамо им. Валерия Лобановского".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Заря Динамо Киев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ворскла Ворскла
Металлист-1925 Металлист-1925
0
0
1.93 3.45 3.95
Видео
Окончен
Динамо Киев Динамо Киев
Заря Заря
0
1
1.91 3.55 3.95
Видео
Окончен
Львов Львов
Кривбасс Кривбасс
2
2
3.95 3.30 1.99
Видео
83 мин
Верес Верес
Днепр-1 Днепр-1
0
1
4.80 3.75 1.72
Видео
19.03.23 в 14:00
Ингулец Ингулец
Черноморец Од Черноморец Од
2.38 3.10 3.20
Видео
19.03.23 в 15:00
Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка
Минай Минай
2.08 3.15 3.80
Видео
19.03.23 в 16:00
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
Рух Львов Рух Львов
1.22 6.20 13.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Марта
16:59 · Украина. Премьер-лига
Киевское «Динамо» проиграло «Заре» и отстало от топ-тройки
13 Марта
08:23 · Англия. Премьер-лига
Гендиректор «Шахтёра» - о Мудрике: «В «Челси» знают, какой бриллиант у них в руках»
12 Марта
16:03 · Украина. Премьер-лига
Киевское «Динамо» одержало важную победу в матче с «Днепром-1»
07 Марта
08:34 · Россия. Премьер-лига
Клуб УПЛ возмущён сотрудничеством Joma с «Зенитом» 1
05 Марта
17:02 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» вернул лидерство, забив 7 мячей «Металлисту-1925»
04 Марта
17:02 · Украина. Премьер-лига
Киевское «Динамо» провалило матч с предпоследней командой УПЛ
12:10 · Украина. Премьер-лига
Украинский клуб отказался от формы Joma из-за «Зенита»
11:55 · Россия. Премьер-лига
На Украине недовольны новой формой «Зенита» 1
03 Марта
19:53 · Англия. Премьер-лига
​«Барселоне» и «Арсеналу» интересен игрок «Шахтёра»
28 Февраля
10:54 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэму» интересен игрок «Шахтёра»
23 Февраля
07:28 · Англия. Премьер-лига
«Шахтёр» уже хочет вернуть Мудрика
18 Февраля
01:17 · Испания. Ла Лига
Цыганков забил первый гол за «Жирону»
14 Февраля
14:37 · Россия. Первая лига
​На Украине назвали другую причину драки между российскими и украинскими футболистами 2
13:29 · Россия. Первая лига
​Президент ФНЛ отреагировал на драку футболистов из России и Украины
12:32 · Россия. Премьер-лига
​В Госдуме отреагировали на драку футболистов из России и Украины
Все новости
Рекомендуем