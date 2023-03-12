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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Киевское «Динамо» одержало важную победу в матче с «Днепром-1»

12 Марта 2023 • 16:03 Комментировать
Днепр-1
0:1
Динамо Киев
окончен

В центральном матче 17-го тура чемпионата Украины «Днепр-1» противостоял «Динамо». Виталий Буяльский открыл счет в матче на 41-й минуте, и «бело-синие» перешли на игру вторым номером, позволив сопернику лишь дважды пробить в створ. Сами же создали больше моментов, но счет не изменился.

«Днепр-1» не смог потеснить «Шахтёр» с первого места, соперник - четвертый.

Протокол игры  
Днепр-10:1Динамо Киев
  41'Буяльский Виталий (0:1)
Рыбак ВладиславХейнер 46' (Пасич Евгений ( 46') Адамюк ВладимирСваток АлександрКаплиенко Александр 63' (Хамаче Янис ( 63') Бабенко Руслан  21' 82' (Танчик Владимир ( 82') Бланко Доминго  83'Гуцуляк Алексей 19' (Yevgen Pidlepenets ( 19') Пихалёнок АлександрПеглоуДовбик Артём
Запасные: Федорив ВиталийНазаренко АлександрВалентин РубчинскийТанковский ВячеславКинарейкин ЯковМакс ВалефКогут ИгорьGabriel Gomes
Нещерет РусланКараваев Александр  86'Попов Денис II  32'Maksym DyachukВивчаренко КостянтинСидорчук СергейЛонвейк Джастин  70'Бенито  53' 59' (Царенко Антон ( 59') Буяльский Виталий 88' (Волошин Назар ( 88') Кабаев Владислав 88' (Гармаш Денис ( 88') Ванат Владислав 73' (Рамирес Эрик ( 73')
Запасные: Рамадани РешатШепелев ВладимирKaheem ParrisБоль АнтонДубинчак ВладиславЯцык АлександрМоргун ВалентинСирота Александр
12 марта. Стадион "Авангард (Ужгород)".

 

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