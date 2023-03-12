Киевское «Динамо» одержало важную победу в матче с «Днепром-1»

В центральном матче 17-го тура чемпионата Украины «Днепр-1» противостоял «Динамо». Виталий Буяльский открыл счет в матче на 41-й минуте, и «бело-синие» перешли на игру вторым номером, позволив сопернику лишь дважды пробить в створ. Сами же создали больше моментов, но счет не изменился.

«Днепр-1» не смог потеснить «Шахтёр» с первого места, соперник - четвертый.