Киевское «Динамо» одержало важную победу в матче с «Днепром-1»

В центральном матче 17-го тура чемпионата Украины «Днепр-1» противостоял «Динамо». Виталий Буяльский открыл счет в матче на 41-й минуте, и «бело-синие» перешли на игру вторым номером, позволив сопернику лишь дважды пробить в створ. Сами же создали больше моментов, но счет не изменился.
«Днепр-1» не смог потеснить «Шахтёр» с первого места, соперник - четвертый.
Протокол игры
|41'Буяльский Виталий (0:1)
Рыбак Владислав•Хейнер46' (Пасич Евгений (46') •Адамюк Владимир•Сваток Александр•Каплиенко Александр63' (Хамаче Янис (63') •Бабенко Руслан 21'82' (Танчик Владимир (82') •Бланко Доминго• 83'Гуцуляк Алексей19' (Yevgen Pidlepenets (19') •Пихалёнок Александр•Пеглоу•Довбик Артём
Нещерет Руслан•Караваев Александр• 86'Попов Денис II• 32'Maksym Dyachuk•Вивчаренко Костянтин•Сидорчук Сергей•Лонвейк Джастин• 70'Бенито 53'59' (Царенко Антон (59') •Буяльский Виталий88' (Волошин Назар (88') •Кабаев Владислав88' (Гармаш Денис (88') •Ванат Владислав73' (Рамирес Эрик (73')
12 марта. Стадион "Авангард (Ужгород)".
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