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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​«Спартак» – чемпион, Россия – forever»: Игрок сборной Украины вспомнил, как избил россиянина

09 Марта 2023 • 14:17 Комментировать

Месяц назад форвард «Шахтёра» и украинской национальной сборной Даниил Сикан избил гражданина России. Произошло это в одном из турецких отелей, где «горняки» останавливались во время проведения зимнего учебно-тренировочного сбора. Теперь игрок сборной Украины поделился своими воспоминаниями о скандальном инциденте. Судя по всему, Сикан гордится своим поступком.

«Стоим, общаемся между собой, и тут мы слышим русскую речь, крики на русском. А я уже на низком старте, потому что это такая быдлота… Не позволю, чтобы так вели себя в гостинице. Он кричит: «Спартак» – чемпион, Россия – forever». Я сразу встаю, подхожу, слово за слово… Дальше я даю ему оплеуху. Он упал на плитку, попытался подняться, но у него не получилось», - отрывок интервью Сикана пресс-службе «Шахтёра» приводит телеграм-канал «Первый спорт».

21-летний Даниил Сикан в нынешнем сезоне провёл 21 официальный матч. В них нападающий записал на свой счёт восемь голов. Стоит сказать, что фанаты «Шахтёра» регулярно критикуют Сикана за нереализованные моменты. Действующий контракт игрока с чемпионом Украины рассчитан до средины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Сборная Украины Даниил Сикан
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