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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Шахтёр» вернул лидерство, забив 7 мячей «Металлисту-1925»

05 Марта 2023 • 17:02 Комментировать
Металлист-1925
0:7
Шахтёр Донецк
окончен

В 16-м туре УПЛ середняки из «Металлиста-1925» принимали «Шахтёр». «Горняки» устроили сопернику форменную порку, забив семь мячей подряд. Александр Зубков оформил дубль, также отличились Богдан Михайличенко, Лассина Траоре, Иван Петряк и Ярослав Ракицкий.

«Шахтёр» настил «Днепр-1» на вершине таблицы.

Протокол игры  
Металлист-19250:7Шахтёр Донецк
  5'Зубков Александр (0:1)
  13'Михайличенко Богдан (0:2)
  38'Траоре Лассина (0:3)
  41'Зубков Александр (0:4)
  56'Курило Игорь (0:5)
  58'Петряк Иван (0:6)
  66'Ракицкий Ярослав (0:7)
Сидоренко ДенисЖичиков МаксимБезуглый НикитаКурило ИгорьШершень МихаилМартынюк ЯрославРусин Ростислав 67' (Igor Henrique ( 67') Бичек Константин 85' (Дмитренко Владислав ( 85') Вачиберадзе Бека 46' (Кравченко Дмитрий ( 46') Ременюк Андрей 46' (Абдуллаев Абдулла II ( 46') Andrii Chyruk 68' (Vladyslav Ostrovskyi ( 68')
Запасные: Yurii PotimkovKyrylo IvannikovПотимков ИгорьКоваленко Иван АлександровичРудавский Михаил
Трубин АнатолийКонопля ЕфимБондарь ВалерийРакицкий ЯрославМихайличенко БогданБондаренко Артём 60' (Крыськив Дмитрий ( 60') Степаненко Тарас 46' (Назарина Егор ( 46') Джурасек НевенЗубков Александр 46' (Петряк Иван ( 46') Судаков Георгий 72' (Очеретько Олег ( 72') Траоре Лассина  14' 59' (Сикан Даниил ( 59')
Запасные: Фарина МарьянТоиров ХусравКелси КевинШевченко АлексейГочолеишвили ГиоргиЛукас ТэйлорПятов Андрей
05 марта. Стадион "Металлист" (Харьков).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Металлист-1925
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