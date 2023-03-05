«Шахтёр» вернул лидерство, забив 7 мячей «Металлисту-1925»

В 16-м туре УПЛ середняки из «Металлиста-1925» принимали «Шахтёр». «Горняки» устроили сопернику форменную порку, забив семь мячей подряд. Александр Зубков оформил дубль, также отличились Богдан Михайличенко, Лассина Траоре, Иван Петряк и Ярослав Ракицкий.
«Шахтёр» настил «Днепр-1» на вершине таблицы.
Протокол игры
|5'Зубков Александр (0:1)
|13'Михайличенко Богдан (0:2)
|38'Траоре Лассина (0:3)
|41'Зубков Александр (0:4)
|56'Курило Игорь (0:5)
|58'Петряк Иван (0:6)
|66'Ракицкий Ярослав (0:7)
Сидоренко Денис•Жичиков Максим•Безуглый Никита•Курило Игорь•Шершень Михаил•Мартынюк Ярослав•Русин Ростислав67' (Igor Henrique (67') •Бичек Константин85' (Дмитренко Владислав (85') •Вачиберадзе Бека46' (Кравченко Дмитрий (46') •Ременюк Андрей46' (Абдуллаев Абдулла II (46') •Andrii Chyruk68' (Vladyslav Ostrovskyi (68')
Трубин Анатолий•Конопля Ефим•Бондарь Валерий•Ракицкий Ярослав•Михайличенко Богдан•Бондаренко Артём60' (Крыськив Дмитрий (60') •Степаненко Тарас46' (Назарина Егор (46') •Джурасек Невен•Зубков Александр46' (Петряк Иван (46') •Судаков Георгий72' (Очеретько Олег (72') •Траоре Лассина 14'59' (Сикан Даниил (59')
05 марта. Стадион "Металлист" (Харьков).
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