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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Украинский клуб отказался от формы Joma из-за «Зенита»

04 Марта 2023 • 12:10 Комментировать

Львовские «Карпаты» приняли решение отказаться от сотрудничества с испанским производителем спортивной экипировки Joma. Причиной этому послужило то, что компания разработала новую форму для чемпиона России – петербургского «Зенита».

«Причиной стало отсутствие чёткой позиции компании Joma по прекращению работы на российском рынке», - говорится в сообщении украинского клуба на официальном сайте.

«Карпаты» подчеркнули, что начнут сотрудничество с американской компанией Nike, покинувшей российский рынок. Поставка новой формы ожидается львовским клубом к началу весенней части чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Карпаты
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