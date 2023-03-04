Украинский клуб отказался от формы Joma из-за «Зенита»

Львовские «Карпаты» приняли решение отказаться от сотрудничества с испанским производителем спортивной экипировки Joma. Причиной этому послужило то, что компания разработала новую форму для чемпиона России – петербургского «Зенита».

«Причиной стало отсутствие чёткой позиции компании Joma по прекращению работы на российском рынке», - говорится в сообщении украинского клуба на официальном сайте.

«Карпаты» подчеркнули, что начнут сотрудничество с американской компанией Nike, покинувшей российский рынок. Поставка новой формы ожидается львовским клубом к началу весенней части чемпионата.