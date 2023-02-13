28-летний игрок «Зари» перенёс клиническую смерть

28-летний защитник луганского клуба «Заря» Олег Данченко перенёс клиническую смерть прямо на сборах своей команды в Турции, об инциденте сообщает «Обозреватель».

Как пишет издание, у игрока трижды останавливалось сердце, но благодаря счастливой случайности жизнь футболиста удалось сохранить. Притом, сегодняшняя тренировка «Зари» не предполагала тяжелых нагрузок, однако в один момент украинец потерял сознание и упал. Сердце игрока с помощью деффибрилятора запустила бригада врачей из Австрии, они по счастливой случайности находились неподалёку от тренировочного поля. Возможно, пациенту потребуется операция, сейчас он госпитализирован.

Российскому болельщику Олег Данченко знаком по выступлениям за «Анжи», «Рубин», «Енисей» и «Уфу», в этих клубах игрок провёл отрезок карьеры с 2017 по 2020 год.