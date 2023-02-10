Назван самый дорогой украинский игрок старше 31 года

Портал Transfermarkt составил очередной любопытный рейтинг. На этот раз в него попали игроки с украинским паспортом от 31 года и старше – на портале сравнили их стоимость и выбрали десятку самых дорогостоящих.

Так, первое место занял многолетний лидер донецкого «Шахтёра» Тарас Степаненко, стоимость 33 летнего игрока – 5 млн евро. На втором месте 31-летний полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук, 4 млн евро. Третье место досталось хорошо знакомому петербургским болельщикам Ярославу Ракицкому, ныне 33-летний защитник стоит 3 млн евро.

Замыкают пятёрку Андрей Ярмоленко из «Аль-Айна» (Катар), 2,5 млн евро с 31-летний Сергей Кривцов из «Интера Майами», 2 млн евро.