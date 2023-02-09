Нападающий сборной Украины избил россиянина

Форвард сборной Украины Даниил Сикан, выступающий на клубном уровне за «Шахтёр», подрался в отеле с постояльцем во время тренировочных сборов, которые его команда проходит в Турции.

Как сообщает ютуб-канал «Взбiрна», российские туристы узнали украинца в гостинице и начали выкрикивать в его сторону фразы в поддержку РФ. Футболист отреагировал на это и ударил одного из россиян ногой, в результате чего нанес ему черепно-мозговую травму.

Источник отмечает, что представители «Шахтёра» смогли уладить конфликтную ситуацию.

В этом сезоне 21-летний нападающий забил шесть голов в 13 поединках за «чёрно-оранжевых».