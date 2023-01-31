Защитник донецкого «Шахтёра» Кривцов стал игроком клуба МЛС

Защитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Сергей Кривцов перебрался в «Интер Майами». 31-летний украинец заключил с американским клубом соглашение до конца следующего года, информирует портал Transfermarkt, рыночная стоимость игрока – 2 млн евро.

Уроженец Запорожья выступал за «горняков» последние 13 лет карьеры – с 2010 года и стал с «Шахтёром» восьмикратным чемпионом Украины и семикратным обладателем национального Кубка. Он сыграл за донецкий клуб свыше 200 матчей во всех турнирах и забил 13 мячей.

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