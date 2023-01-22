Марлос – самый дорогой свободный агент с украинским паспортом

34-летний бразильско-украинский полузащитник Марлос стал самым дорогим свободным агентом с украинским паспортом на данный момент, его стоимость - 1,2 млн евро. Фактом делится Transfermarkt.

Напомним, у Марлоса двойное гражданство – бразильское и украинское, он выступал за украинские клубы с 2012 по 2021 год. Сначала два года провёл в харьковском «Металлисте», а после перебрался в донецкий «Шахтёр», в котором выступал до 2021 года.

Последним клубом Марлоса был бразильский клуб «Атлетико Паранаэнсе», на данный момент игрок находится без клуба.

Отметим, что Марлос четыре года играл за сборную Украины, в сумме проведя за команду 27 матчей и забив один гол. Завершил карьеру в национальной сборной он в 2021 году.