​Ракицкий: «Моё сердце принадлежит только «Шахтёру»

Ярослав Ракицкий снова стал игроком «Шахтёра». В понедельник украинский клуб сообщил о подписании с 33-летним футболистом контракта на остаток сезона 2022/2023. После возвращения в стан «горняков» Ракицкий дал комментарий.

«Всегда мечтал вернуться в «Шахтёр». Я люблю этот клуб, и моё сердце принадлежит только «Шахтёру». Где бы я ни играл, предан этому клубу. Как меня встретили ребята? Хорошо. Надо ещё познакомиться со всеми. Надеюсь, помогу им», - сказал Ракицкий, чьи слова приводятся на официальном сайте «Шахтёра».

Напомним, что Ярослав Ракицкий в начале 2019 года перебрался из «Шахтёра» в «Зенит». Тогда трансфер состоялся во многом из-за непростых отношений Ракицкого с Паулу Фонсекой, возглавлявшим команду. В начале весны 2022 года Ярослав расторг трудовое соглашение с «Зенитом».