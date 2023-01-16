Защитник Ярослав Ракицкий вернулся в «Шахтёр». Украинский клуб на своём сайте объявил о подписании с 33-летним футболистом краткосрочного контракта, рассчитанного до конца сезона 2022/2023. Ракицкий достался «горнякам» бесплатно, ведь в последнее время он пребывал в статусе свободного агента.

Ярослав Ракицкий является воспитанником «Шахтёра». За первую команду «горняков» он выступал с 2009 по 2019 году, прежде чем перебраться в «Зенит». В начале весны прошлого года Ракицкий расторг контракт с питерским клубом. По ходу нынешнего сезона украинец поиграл в Турции за «Адана Демирспор».