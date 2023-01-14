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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Экс-игрок сборной Румынии: «Луческу мог бы тренировать «Барселону» или «Реал»

14 Января 2023 • 11:12 Комментировать

Экс-футболист национальной сборной Румынии Даниэл Панку поделился мнением об известном тренере Мирче Луческу, поработавшем в петербургском «Зените».

«Луческу является достаточно успешным наставником. Думаю, он вполне мог бы тренировать «Барселону» или «Реал». Что касается «Бешикташа», мне кажется, Мирча уходил с большой грустью. Если бы он остался, то смог создать успешную команду, которая не знала бы горечи поражений как у себя в стране, так и в Европе», - цитирует Панку TRT Spor.

В данный момент Луческу занимает пост главного тренера киевского «Динамо». Его контракт с украинским топ-клубом истекает в 2024 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Мирча Луческу Даниэл Панку
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