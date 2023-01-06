В «Шахтёре» оценивают Мудрика выше Антони из «Манчестер Юнайтед»

В «Шахтёре» высоко оценивают возможности лидера команды Михаила Мудрика, на которого претендуют топ-клубы Английской премьер-лиги. Об этом поведал представитель «оранжево-чёрных» Карло Николини.

«У нас нет острой надобности в трансфере Михаила. Мы оцениваем его намного выше, чем, например, Антони из «Манчестер Юнайтед». Поэтому вы можете догадаться, сколько мы планируем получить с этого трансфера», - заявил Николини в эфире Calcio Napoli 24 TV.

Ранее сообщалось, что на 22-летнего украинца претендуют «Арсенал» и «Челси». «Канониры» предлагали за игрока порядка 70 миллионов евро.