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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

В «Шахтёре» оценивают Мудрика выше Антони из «Манчестер Юнайтед»

06 Января 2023 • 08:57 Комментировать

В «Шахтёре» высоко оценивают возможности лидера команды Михаила Мудрика, на которого претендуют топ-клубы Английской премьер-лиги. Об этом поведал представитель «оранжево-чёрных» Карло Николини.

«У нас нет острой надобности в трансфере Михаила. Мы оцениваем его намного выше, чем, например, Антони из «Манчестер Юнайтед». Поэтому вы можете догадаться, сколько мы планируем получить с этого трансфера», - заявил Николини в эфире Calcio Napoli 24 TV.

Ранее сообщалось, что на 22-летнего украинца претендуют «Арсенал» и «Челси». «Канониры» предлагали за игрока порядка 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Карло Николини Михаил Мудрик
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