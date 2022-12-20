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В «Шахтёре» подтвердили интерес «Арсенала» к Мудрику

20 Декабря 2022 • 20:40 Комментировать

В донецком «Шахтёре» подтвердили интерес лондонского «Арсенала» к восходящей звезде команды – Михаилу Мудрику. Об этом в соцсетях написал Фабрицио Романо, сославшись на CalcioMercato и слова спортивного директора украинского клуба.

«Да, «Арсеналу» интересен игрок, однако официальных предложений мы пока не получали», - сказал Карло Николини, спортивный директор команды.

Ранее сообщалось, что Мудрик - приоритетная цель «Арсенала» на январь. 21-летний футболист «горняков», по информации портала Transfermarkt, стоит 40 млн евро. В текущем сезоне на счету Мудрика уже 10 голов и восемь ассистов в 18 матчах за свой клуб во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Арсенал Лондон Михаил Мудрик
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