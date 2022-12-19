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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​Украинский боксёр Усик отреагировал на решение Фьюри включить Руни в свою команду для подготовки к бою

19 Декабря 2022 • 14:38 Комментировать

Неделю назад непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри позвал в свою команду для подготовки к бою с Александром Усиком известного в прошлом футболиста Уэйна Руни. В эфире сервиса «Мегого» перед воскресным финалом чемпионата мира украинец отреагировал на решение Фьюри.

«Мне что, Селезнёва пригласить?» - пошутил Усик, имея в виду экс-игрока сборной Украины. Селезнёв иногда публикует в социальных сетях ролики, на которых он боксирует.

«Я не буду приглашать в свой лагерь известных футболистов, чтобы они просто посмотрели, как всё происходит и пожали руку. Для куража у меня и свои ребята есть», - сказал Усик.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Тайсон Фьюри Александр Усик
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