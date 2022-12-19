​Украину предупредили о возможном исключении из УЕФА и ФИФА

Украинская ассоциация футбола (УАФ) получила письмо, под которым подписи поставили генеральные секретари УЕФА и ФИФА. В письме УАФ предупреждают о возможном исключении из организаций. УЕФА и ФИФА напоминают украинским футбольным властям о недопустимости влияния на их работу третьих лиц.

В письме отмечается, что до УЕФА и ФИФА дошла информация о том, что члены исполнительного комитета УАФ были вынуждены подписать требования о внеочередном заседании исполкома.

В своё время некоторые страны сталкивались с футбольными санкциями, если государство вмешивалось в работу их футбольных ассоциаций.