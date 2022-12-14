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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​Гендиректор «Шахтёра» рассказал о переговорах по Мудрику

14 Декабря 2022 • 19:57 Комментировать

Сергей Палкин, занимающий должность генерального директора «Шахтёра», высказался насчёт переговоров по трансферу вингера Михаила Мудрика.

Напомним, что Михаила Мудрика слухи связывают с рядом европейских грандов, в частности с «Арсеналом». Ранее директор «Шахтёра» Дарио Срна говорил, что Мудрик стоит больше 100 миллионов евро.

По словам Палкина, переговоры идут, но на сегодняшний день финансовые аппетиты «Шахтёра» превышают предложения.

«Разница не слишком велика, но это не то, чего мы хотим. Переговоры идут. Если говорить о зимнем трансферном окне, то вероятность трансфера 50 на 50», - сказал Палкин The Athletic.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Сергей Палкин Михаил Мудрик Трансферы футбола - зима 2023
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