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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​«Больше 100 млн евро»: Директор «Шахтёра» назвал стоимость Мудрика

11 Декабря 2022 • 20:44 Комментировать (1)

Вингер Михаил Мудрик обратил на себя внимание европейских грандов благодаря хорошим выступлениям на групповой стадии Лиги чемпионов. «Шахтёр» готов продать своего самого талантливого игрока, но украинский клуб хочет заработать солидную сумму денег.

«Клуб, который хочет подписать Мудрика, должен будет заплатить большую сумму. В противном случае наш президент его не продаст», - сказал директор «Шахтёра» по футбольным вопросам Дарио Срна, чьи слова приводит Marca.

«За Джека Грилиша заплатили более 100 миллионов евро, а уровень Мудрика не ниже», - добавил представитель украинского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Дарио Срна Михаил Мудрик Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (1)
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Sergey999
11 Декабря 2022 в 21:20
Это кто вообще??? Пару игр успешных и уже топ???
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