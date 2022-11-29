​На Украине арестовали главу Ассоциации футбола

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко оказался за решёткой. В качестве обеспечительной меры суд назначил футбольному функционеру двухмесячный арест, о чём сообщают местные СМИ.

Андрей Павелко является фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в хищениях государственных средств при строительстве завода по производству искусственного газона.

Отметим, что Андрей Павелко возглавил Украинскую ассоциацию футбола достаточно давно – весной 2015 года.

Действующим чемпионом Украины является донецкий «Шахтёр». В настоящий же момент в местной Премьер-лиге лидирует «Днепр-1».