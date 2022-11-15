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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Мудрик, которым интересуются клубы АПЛ, готов покинуть «Шахтёр»

15 Ноября 2022 • 13:21 Комментировать

Атакующий полузащитник сборной Украины и «Шахтёра» Михаил Мудрик поделился мыслями о своем будущем на ютуб-канале Влады Седан.

«Переход зимой? Да, я бы расстроился, если зимой эта ситуация не сдвинется с места», - сказал 21-летний футболист.

Ранее в прессе сообщалось о возможном трансфере Мудрика в лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Михаил защищает цвета украинского топ-клуба с января 2021 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до конца 2026 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость полузащитника оценивается в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Михаил Мудрик
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