Мудрик, которым интересуются клубы АПЛ, готов покинуть «Шахтёр»

Атакующий полузащитник сборной Украины и «Шахтёра» Михаил Мудрик поделился мыслями о своем будущем на ютуб-канале Влады Седан.

«Переход зимой? Да, я бы расстроился, если зимой эта ситуация не сдвинется с места», - сказал 21-летний футболист.

Ранее в прессе сообщалось о возможном трансфере Мудрика в лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Михаил защищает цвета украинского топ-клуба с января 2021 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до конца 2026 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость полузащитника оценивается в 15 миллионов евро.