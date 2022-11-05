«Шахтёр» назвал минимальную цену на игрока, которым интересуется «Барселона»

В украинском «Шахтёре» готовы к переговорам по трансферу своего лидера Михаила Мудрика, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Бен Якобс.

Как информирует источник, представитель УПЛ готов расстаться с игроком в январе, если за него предложат не менее 60 миллионов евро. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны английских клубов, каталонской «Барселоны», туринского «Ювентуса» и «ПСЖ».

В текущем сезоне Михаил принял участие в 12 поединках за «Шахтёр», в которых забил семь мячей и отдал семь голевых передач. Контракт 21-летнего игрока с клубом рассчитан до середины 2026 года.