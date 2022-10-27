​В «Шахтёре» поставили Мудрика в один ряд с Мбаппе – клуб потребует за украинца больше 100 млн евро

Сотрудник спортивного департамента «Шахтёра» Карло Николини высказался об интересе европейских грандов к Михаилу Мудрику.

«Арсенал» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к Мудрику, это правда. Но есть и другие клубы, которые следят за ним. На этой позиции Мудрик является сильнейшим игроком вместе с Мбаппе, Леау и Винисиусом.

Хватит ли 40 миллионов евро, чтобы купить Мудрика? Если нам предложат 50 миллионов, мы даже не станем звонить президенту, чтобы сообщить об этом предложении. Мы оцениваем Мудрика выше, чем Антони, за которого «Манчестер Юнайтед» заплатил 100 миллионов евро», - сказал Николини Calciomercato.