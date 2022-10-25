Названа причина, почему «Динамо» не увольняет Луческу

Стало известно, почему руководство киевского «Динамо» не отправляет в отставку главного тренера команды Мирчу Луческу. Об этом на своем канале в ютубе рассказал журналист Виктор Вацко.

«Экономический аспект - самый важный. Если «Динамо» выступит инициатором разрыва, то клуб должен будет заплатить тренеру. А там интересная компенсация», - рассказал журналист.

Напомним, что румынский специалист занимает пост главного тренера киевского коллектива с 2020 года. Его действующее трудовое соглашение с «Динамо» рассчитано до середины 2024 года.

В настоящий момент киевляне занимают лишь восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.