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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Названа причина, почему «Динамо» не увольняет Луческу

25 Октября 2022 • 07:42 Комментировать

Стало известно, почему руководство киевского «Динамо» не отправляет в отставку главного тренера команды Мирчу Луческу. Об этом на своем канале в ютубе рассказал журналист Виктор Вацко.

«Экономический аспект - самый важный. Если «Динамо» выступит инициатором разрыва, то клуб должен будет заплатить тренеру. А там интересная компенсация», - рассказал журналист.

Напомним, что румынский специалист занимает пост главного тренера киевского коллектива с 2020 года. Его действующее трудовое соглашение с «Динамо» рассчитано до середины 2024 года.

В настоящий момент киевляне занимают лишь восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Мирча Луческу
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