Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Ворсклу»

Киевское «Динамо» в воскресенье играло против «Ворсклы». Первый тайм получился малособытийным, и даже странно, что соперники забили по разу, реализовав всё, что создали. Виталий Буяльский здорово вставил ногу в штрафной после скидки Артёма Беседина, а на 44-й минуте Владлен Юрченко в той же точке просто расстрелял ворота.

После перерыва Александр Караваев обыграл голкипера и метров с 10 не попал в полупустые ворота. На 90-й минуте голкипер гостей чудом среагировал на удар по своим воротам от защитника, а затем провинившийся выбил мяч с ленточки.

Нельзя сказать, что ничья 1:1 была не закономерной. «Динамо» с 10 очками застряло в середине таблицы.