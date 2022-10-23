Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Ворсклу»

Киевское «Динамо» в воскресенье играло против «Ворсклы». Первый тайм получился малособытийным, и даже странно, что соперники забили по разу, реализовав всё, что создали. Виталий Буяльский здорово вставил ногу в штрафной после скидки Артёма Беседина, а на 44-й минуте Владлен Юрченко в той же точке просто расстрелял ворота.
После перерыва Александр Караваев обыграл голкипера и метров с 10 не попал в полупустые ворота. На 90-й минуте голкипер гостей чудом среагировал на удар по своим воротам от защитника, а затем провинившийся выбил мяч с ленточки.
Нельзя сказать, что ничья 1:1 была не закономерной. «Динамо» с 10 очками застряло в середине таблицы.
Протокол игры
|(1:0) Буяльский Виталий33'
|44'Юрченко Владлен (1:1)
Нещерет Руслан•Кедзёра Томаш59' (Вивчаренко Костянтин (59') •Попов Денис II•Сирота Александр• 16'Караваев Александр•Буяльский Виталий•Сидорчук Сергей•Лонвейк Джастин•Цыганков Виктор•Беседин Артём74' (Ванат Владислав (74') •Кабаев Владислав 22'59' (Гармаш Денис (59')
Ризнык Дмитрий•Пердута Игорь•Зайков Джоко•Чеснаков Владимир•Кравец Василий•Челядин Артём77' (Олейник Денис (77') •Скляр Александр• 18'Сулейманов Таулан•Юрченко Владлен86' (Степанюк Руслан (86') •Бацула Андрей•Марлисон 90'
23 октября. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).
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