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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Ворсклу»

23 Октября 2022 • 14:56 Комментировать
Динамо Киев
1:1
Ворскла
окончен

Киевское «Динамо» в воскресенье играло против «Ворсклы». Первый тайм получился малособытийным, и даже странно, что соперники забили по разу, реализовав всё, что создали. Виталий Буяльский здорово вставил ногу в штрафной после скидки Артёма Беседина, а на 44-й минуте Владлен Юрченко в той же точке просто расстрелял ворота.

После перерыва Александр Караваев обыграл голкипера и метров с 10 не попал в полупустые ворота. На 90-й минуте голкипер гостей чудом среагировал на удар по своим воротам от защитника, а затем провинившийся выбил мяч с ленточки.

Нельзя сказать, что ничья 1:1 была не закономерной. «Динамо» с 10 очками застряло в середине таблицы.

Протокол игры  
Динамо Киев1:1Ворскла
(1:0) Буяльский Виталий33'  
  44'Юрченко Владлен (1:1)
Нещерет РусланКедзёра Томаш 59' (Вивчаренко Костянтин ( 59') Попов Денис IIСирота Александр  16'Караваев АлександрБуяльский ВиталийСидорчук СергейЛонвейк ДжастинЦыганков ВикторБеседин Артём 74' (Ванат Владислав ( 74') Кабаев Владислав  22' 59' (Гармаш Денис ( 59')
Запасные: Шепелев ВладимирKaheem ParrisКулач ВладиславИгнатенко ДенисБурда НикитаТымчик АлександрКравченко НикитаSamba Diallo
Ризнык ДмитрийПердута ИгорьЗайков ДжокоЧеснаков ВладимирКравец ВасилийЧелядин Артём 77' (Олейник Денис ( 77') Скляр Александр  18'Сулейманов ТауланЮрченко Владлен 86' (Степанюк Руслан ( 86') Бацула АндрейМарлисон  90'
Запасные: Тотре ЭннурРодригес Фелипе IIЯворский СергейИсенко ПавелКозыренко ЮрийПавлюк ЕвгенийКравчук АндрейКулаковский Артем
23 октября. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).

 

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