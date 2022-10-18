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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​«Шахтёр» установил внушительный ценник на «украинского Неймара»

18 Октября 2022 • 18:39 Комментировать

За талантливым вингером «Шахтёра» Михаилом Мудриком, которого называют «украинским Неймаром», активно следят европейские гранды. В их числе находятся «ПСЖ» и лондонский «Арсенал».                                                                                    

Между тем, «Шахтёр» рассчитывает хорошо заработать на продаже своего воспитанника. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил CaughtOffside, что «горняки» установили на Мудрика ценник в 65 миллионов евро. Это внушительная сумма для украинского футбола.

В четырёх матчах группового этапа Лиги чемпионов в нынешнем сезоне 21-летний Михаил Мудрик записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров.

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