​«Шахтёр» установил внушительный ценник на «украинского Неймара»

За талантливым вингером «Шахтёра» Михаилом Мудриком, которого называют «украинским Неймаром», активно следят европейские гранды. В их числе находятся «ПСЖ» и лондонский «Арсенал».

Между тем, «Шахтёр» рассчитывает хорошо заработать на продаже своего воспитанника. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил CaughtOffside, что «горняки» установили на Мудрика ценник в 65 миллионов евро. Это внушительная сумма для украинского футбола.

В четырёх матчах группового этапа Лиги чемпионов в нынешнем сезоне 21-летний Михаил Мудрик записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров.