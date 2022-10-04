Срна раскритиковал ФИФА за отношение к «Шахтёру»

Бывший футболист, а ныне директор «Шахтёра» Дарио Срна раскритиковал ФИФА за отношение к сильнейшему коллективу Украины.

«УЕФА через Чеферина делал всё, что мог, чтобы помочь нам и украинскому футболу. ФИФА, напротив, уничтожила нас. Они ни разу не защитили нас», – цитирует бывшего капитана сборной Хорватии издание Marca. По мнению Дарио, если в тяжелой ситуации оказался бы любой из грандов мирового футбола, то ФИФА сразу выручила бы их.

«Горняки» лидируют в таблице украинского первенства после пяти туров. В Лиге чемпионов «Шахтёр» находится на второй строчке в группе с мадридским «Реалом», «РБ Лейпцигом» и «Селтиком». Игра против «королевского» клуба пройдёт завтра, 5 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».