Киевское «Динамо» по делу обыграло «Минай»

После двух поражений в начале сезона киевское «Динамо» набирает ход. В прошлом туре столичная команда переиграла «Львов», а сегодня после невыразительной четверти игры не оставила сомнений в превосходстве над «Минаей». Решающий гол в начале второго тайма забил Виктор Цыганков отличным ударом с 15 метров с лета. Мяч от левой штанги отскочил в сетку.
«Динамо» набрало шесть очков и вышло на девятое место. У соперника четыре балла.
Протокол игры
|51'Цыганков Виктор (0:1)
Бандура Александр•Гончар Игорь•Горин Олег• 7'Немчанинов Дмитрий• 87'Трубочкин Иван83' (Valeriy Rogozynsky (83') •Vadym Vitenchuk•Nazariy Vorobchak78' (Danylo Kolesnyk (78') • 84'Хахлев Алексей78' (Байдал Антон (78') • 90'Yegor Tverdokhlib•Кулиев Эльдар•Вишневский Олег78' (Dmytro Kasimov (78')
Бойко Денис•Тымчик Александр•Попов Денис II•Забарный Илья•Дубинчак Владислав67' (Беседин Артём (67') •Буяльский Виталий•Сидорчук Сергей•Шепелев Владимир 56'82' (Лонвейк Джастин (82') •Цыганков Виктор•Гармаш Денис67' (Вивчаренко Костянтин (67') •Кабаев Владислав76' (Kaheem Parris (76')
02 октября. Стадион "Minaj Arena".
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