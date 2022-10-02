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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Киевское «Динамо» по делу обыграло «Минай»

02 Октября 2022 • 14:53 Комментировать
Минай
0:1
Динамо Киев
окончен

После двух поражений в начале сезона киевское «Динамо» набирает ход. В прошлом туре столичная команда переиграла «Львов», а сегодня после невыразительной четверти игры не оставила сомнений в превосходстве над «Минаей». Решающий гол в начале второго тайма забил Виктор Цыганков отличным ударом с 15 метров с лета. Мяч от левой штанги отскочил в сетку.

«Динамо» набрало шесть очков и вышло на девятое место. У соперника четыре балла.

Протокол игры  
Минай0:1Динамо Киев
  51'Цыганков Виктор (0:1)
Бандура АлександрГончар ИгорьГорин Олег  7'Немчанинов Дмитрий  87'Трубочкин Иван 83' (Valeriy Rogozynsky ( 83') Vadym VitenchukNazariy Vorobchak 78' (Danylo Kolesnyk ( 78'  84') Хахлев Алексей 78' (Байдал Антон ( 78'  90') Yegor TverdokhlibКулиев ЭльдарВишневский Олег 78' (Dmytro Kasimov ( 78')
Запасные: Taras DmytrukBohdan ChuievПеньков ГерманГрайфонер ЛовроПаламарь РусланКемкин АлександрКравчук Юрий
Бойко ДенисТымчик АлександрПопов Денис IIЗабарный ИльяДубинчак Владислав 67' (Беседин Артём ( 67') Буяльский ВиталийСидорчук СергейШепелев Владимир  56' 82' (Лонвейк Джастин ( 82') Цыганков ВикторГармаш Денис 67' (Вивчаренко Костянтин ( 67') Кабаев Владислав 76' (Kaheem Parris ( 76')
Запасные: Андриевский АлександрКараваев АлександрКедзёра ТомашБурда НикитаНещерет РусланВанат ВладиславКравченко НикитаСирота Александр
02 октября. Стадион "Minaj Arena".

 

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Динамо Киев Минай
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окончен Минай 0:1 Динамо Киев
Идет 67 минута Черноморец Од 0:0 Александрия 3.60 3.65 2.00
02.10  17:00 Заря ... Кривбасс 1.60 4.30 5.00
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Сегодня, 02 Октября
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