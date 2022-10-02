Киевское «Динамо» по делу обыграло «Минай»

После двух поражений в начале сезона киевское «Динамо» набирает ход. В прошлом туре столичная команда переиграла «Львов», а сегодня после невыразительной четверти игры не оставила сомнений в превосходстве над «Минаей». Решающий гол в начале второго тайма забил Виктор Цыганков отличным ударом с 15 метров с лета. Мяч от левой штанги отскочил в сетку.

«Динамо» набрало шесть очков и вышло на девятое место. У соперника четыре балла.