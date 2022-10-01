«Шахтёр» забил 6 мячей в ворота «Металлиста»

«Шахтёр» набирает ход в чемпионате Украины. В матче с «Металлистом» «горняки» забили больше, чем суммарно во всех предыдущих поединках сезона. Михаил Мудрик нараздавал массу голевых передач, Даниил Сикан оформил хет-трик еще в первом тайме, также отличились Александр Зубков, Лассина Траоре и Невен Джурассек - 6:1.
«Шахтёр» с 13 очками вышел на первое место.
Протокол игры
|18'Сикан Даниил (0:1)
|30'Сикан Даниил (0:2)
|36'Зубков Александр (0:3)
|39'Сикан Даниил (0:4)
|73'Траоре Лассина (0:5)
|(1:5) Aleks Chidomere88'
|90' (1:6)
Рыбка Александр•Романюк Юрий•Oleksandr Mizyuk•Bogdan Porokh•Клименчук Егор• 11'Чайковский Игорь 37'46' (Yevgen Pidlepenets (46') •Танковский Вячеслав 13'76' (Aleks Chidomere (76') •Ралюченко Андрей•Коркишко Дмитрий86' (Yevgeniy Ryazantsev (86') •Прядун Максим46' (Панасенко Сергей (46') •Картушов Егор61' (Кныш Данило (61')
Трубин Анатолий•Конопля Ефим46' (Лукас Тэйлор (46') •Бондарь Валерий•Траоре Лассина•Михайличенко Богдан•Степаненко Тарас46' (Назарина Егор (46') •Зубков Александр60' (Швед Марьян (60') •Бондаренко Артём•Судаков Георгий82' (Джурасек Невен (82') •Мудрик Михаил•Сикан Даниил
01 октября. Стадион "Арена Львов" (Львов).
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