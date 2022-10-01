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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Шахтёр» забил 6 мячей в ворота «Металлиста»

01 Октября 2022 • 19:11 Комментировать
Металлист
1:6
Шахтёр Донецк
окончен

«Шахтёр» набирает ход в чемпионате Украины. В матче с «Металлистом» «горняки» забили больше, чем суммарно во всех предыдущих поединках сезона. Михаил Мудрик нараздавал массу голевых передач, Даниил Сикан оформил хет-трик еще в первом тайме, также отличились Александр Зубков, Лассина Траоре и Невен Джурассек - 6:1.

«Шахтёр» с 13 очками вышел на первое место.

Протокол игры  
Металлист1:6Шахтёр Донецк
  18'Сикан Даниил (0:1)
  30'Сикан Даниил (0:2)
  36'Зубков Александр (0:3)
  39'Сикан Даниил (0:4)
  73'Траоре Лассина (0:5)
(1:5) Aleks Chidomere88'  
  90' (1:6)
Рыбка АлександрРоманюк ЮрийOleksandr MizyukBogdan PorokhКлименчук Егор  11'Чайковский Игорь  37' 46' (Yevgen Pidlepenets ( 46') Танковский Вячеслав  13' 76' (Aleks Chidomere ( 76') Ралюченко АндрейКоркишко Дмитрий 86' (Yevgeniy Ryazantsev ( 86') Прядун Максим 46' (Панасенко Сергей ( 46') Картушов Егор 61' (Кныш Данило ( 61')
Запасные: Костик ОрестФедорив ВиталийШопин ВладимирDmytro Shamych
Трубин АнатолийКонопля Ефим 46' (Лукас Тэйлор ( 46') Бондарь ВалерийТраоре ЛассинаМихайличенко БогданСтепаненко Тарас 46' (Назарина Егор ( 46') Зубков Александр 60' (Швед Марьян ( 60') Бондаренко АртёмСудаков Георгий 82' (Джурасек Невен ( 82') Мудрик МихаилСикан Даниил
Запасные: Матвиенко НиколайКозик ЭдуардТопалов ДмитрийКривцов СергейШевченко АлексейОчеретько ОлегПятов АндрейПетряк Иван
01 октября. Стадион "Арена Львов" (Львов).

 

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Металлист Шахтёр Донецк
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окончен Ингулец 0:1 Ворскла
окончен Львов 0:3 Днепр-1
окончен Металлист 1:6 Шахтёр Донецк
02.10  13:00 Минай ... Динамо Киев 11.00 6.20 1.23
02.10  15:00 Черноморец Од ... Александрия 3.05 3.60 2.19
02.10  17:00 Заря ... Кривбасс 1.60 4.30 5.00
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