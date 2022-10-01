«Шахтёр» забил 6 мячей в ворота «Металлиста»

«Шахтёр» набирает ход в чемпионате Украины. В матче с «Металлистом» «горняки» забили больше, чем суммарно во всех предыдущих поединках сезона. Михаил Мудрик нараздавал массу голевых передач, Даниил Сикан оформил хет-трик еще в первом тайме, также отличились Александр Зубков, Лассина Траоре и Невен Джурассек - 6:1.

«Шахтёр» с 13 очками вышел на первое место.