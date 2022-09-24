«Украинский Неймар» отреагировал на слухи о трансфере в Европу

Восходящая звезда украинского футбола Михаил Мудрик, выступающий на клубном уровне за «Шахтёр», отреагировал на интерес к нему со стороны европейских клубов.

«Многие игроки мечтают попасть в топ-чемпионат - я не исключение. Меня вообще не волнует, что пишут в интернете, не слежу за слухами, а полностью сконцентрирован на игре за «Шахтёр», - приводит слова полузащитника Sportarena.

Ранее в прессе сообщалось о том, что заинтересованность в услугах 21-летнего футболиста проявляют лондонский «Арсенал» и еще несколько европейских клубов.

В этом сезоне Мудрик отметился двумя голами и тремя ассистами в пяти играх на клубном уровне. Его контракт рассчитан до 2026 года.