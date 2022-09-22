Зеленский поблагодарил Чеферина за борьбу с Суперлигой

Мы уже сообщали о том, что Владимир Зеленский (вы правильно прочитали, не Петр Зелиньский, а именно Зеленский - президент Украины) неожиданно позвонил Александру Чеферину, руководителю УЕФА.

Во-первых, Зеленский поблагодарил его за содействие в запуске чемпионата Украины месяц тому назад (другое дело, что этот чемпионат перестал быть интересным кому-либо и даже не все, вероятно, знают, что он возобновился), а во-вторых, неожиданно поблагодарил Чеферина за противодействие Суперлиге. Особенно умилила формулировка, которую использовал Зеленский:

- Эссенция футбола - это надежда, солидарность и радость, а это важнее, чем деньги, чем привилегии избранных, - высокопарно заявил украинский президент.

А ведь это чуть напоминает коммунистическую риторику, не находите? Какая горькая ирония...