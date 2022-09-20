Европейские клубы выстроились в очередь за украинским футболистом

Талантливый полузащитник сборной Украины и «Шахтёра» Михаил Мудрик пользуется серьезным спросом на трансферном рынке. Вполне вероятно, что 21-летний игрок переедет в Европу в зимнее трансферное окно.

По сообщениям CBS Sports Golazo, интерес к Мудрику есть сразу из нескольких чемпионатов. Подписать украинца хотят немецкий «Байер», испанская «Севилья», английский «Ньюкасл» и голландский «Аякс».

Ранее также сообщалось об интересе к Михаилу со стороны «Арсенала», «Ливерпуля» и «Ниццы».

В текущем сезоне Мудрик провел пять матчей за «горняков», в которых забил два мяча и сделал три ассиста. Его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.