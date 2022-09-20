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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Президент Украины Зеленский провёл разговор с главой УЕФА

 
20 Сентября 2022 • 06:19 Комментировать

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой УЕФА Александером Чефериным состоялся телефонный разговор. Об этом политик сообщил посредством своих социальных сетей.

«Провел телефонный разговор с президентом УЕФА Чефериным. Поблагодарил за солидарность с Украиной и принципиальную позицию, а также за содействие в перезапуске УПЛ», - говорится в публикации Зеленского.

Новый сезон Украинской премьер-лиги был возобновлен 23 августа. Команды провели четыре тура, по итогам которых лидирует клуб «Колос», набравший десять баллов. Вторым идет «Шахтёр», а киевское «Динамо» располагается лишь на 11-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Александер Чеферин Владимир Зеленский
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