Президент Украины Зеленский провёл разговор с главой УЕФА

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой УЕФА Александером Чефериным состоялся телефонный разговор. Об этом политик сообщил посредством своих социальных сетей.

«Провел телефонный разговор с президентом УЕФА Чефериным. Поблагодарил за солидарность с Украиной и принципиальную позицию, а также за содействие в перезапуске УПЛ», - говорится в публикации Зеленского.

Новый сезон Украинской премьер-лиги был возобновлен 23 августа. Команды провели четыре тура, по итогам которых лидирует клуб «Колос», набравший десять баллов. Вторым идет «Шахтёр», а киевское «Динамо» располагается лишь на 11-й строчке.