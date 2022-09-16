Луческу ответил на вопрос об уходе из киевского «Динамо»

В поединке второго тура группового раунда Лиги Европы киевское «Динамо» потерпело поражение от АЕКа со счетом 0:1. После завершения встречи наставник украинского клуба Мирча Луческу высказался о своей возможной отставке с занимаемого поста.

«Я думал об этом, но кто-то должен быть вместе с игрокам и помогать им пройти через этот трудный момент. Мы должны сконцентрироваться на УПЛ и ЛЕ», - передает слова румынского специалиста пресс-служба киевского клуба.

В стартовом туре групповой стадии Лиги Европы подопечные Луческу уступили стамбульскому «Фенербахче». В третьем матче еврокубка «Динамо» померяется силами с французским «Ренном».