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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Луческу ответил на вопрос об уходе из киевского «Динамо»

 
16 Сентября 2022 • 06:29 Комментировать

В поединке второго тура группового раунда Лиги Европы киевское «Динамо» потерпело поражение от АЕКа со счетом 0:1. После завершения встречи наставник украинского клуба Мирча Луческу высказался о своей возможной отставке с занимаемого поста.

«Я думал об этом, но кто-то должен быть вместе с игрокам и помогать им пройти через этот трудный момент. Мы должны сконцентрироваться на УПЛ и ЛЕ», - передает слова румынского специалиста пресс-служба киевского клуба.

В стартовом туре групповой стадии Лиги Европы подопечные Луческу уступили стамбульскому «Фенербахче». В третьем матче еврокубка «Динамо» померяется силами с французским «Ренном».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Мирча Луческу
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