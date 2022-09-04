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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Луческу высказался о худшем в истории старте «Динамо» в чемпионате Украины

 
04 Сентября 2022 • 06:20 Комментировать

Киевское «Динамо» начало новый розыгрыш Украинской премьер-лиги с двух поражений. Это худший старт бело-голубых» в истории чемпионата.

О неудачном начале столичного коллектива высказался главный тренер Мирча Луческу.

«Мы проходим через трудный момент. Помимо неудачных результатов, появились еще травмы. Это сказывается на команде. У нас никогда не было такого тяжелого периода из-за поражений», - передает слова румынского специалиста «Динамомания».

После двух туров «Динамо» занимает предпоследнее место в таблице УПЛ. Следующий матч в чемпионате команда Луческу проведет против ФК «Львов» 11 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Мирча Луческу
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