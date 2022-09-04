Луческу высказался о худшем в истории старте «Динамо» в чемпионате Украины

Киевское «Динамо» начало новый розыгрыш Украинской премьер-лиги с двух поражений. Это худший старт бело-голубых» в истории чемпионата.

О неудачном начале столичного коллектива высказался главный тренер Мирча Луческу.

«Мы проходим через трудный момент. Помимо неудачных результатов, появились еще травмы. Это сказывается на команде. У нас никогда не было такого тяжелого периода из-за поражений», - передает слова румынского специалиста «Динамомания».

После двух туров «Динамо» занимает предпоследнее место в таблице УПЛ. Следующий матч в чемпионате команда Луческу проведет против ФК «Львов» 11 сентября.