Киевское «Динамо» уступило во втором матче кряду на старте УПЛ

Киевское «Динамо» продолжает удивлять на старте нового сезона чемпионата Украины. Казалось, столичная команда готова лучше всех соперников, проведя сразу шесть еврокубковых матчей, но после фиаско в игре с «Днепром-1» (0:3) последовало поражение от «Зари» (2:3). Луганская команда вела в счете с седьмой минуты и не отпускала соперника, даже оказавшись в меньшинстве на 69-й минуте.

«Заря» лидирует с 9 очками после трех туров, «Динамо» на дне таблицы.