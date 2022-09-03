Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Киевское «Динамо» уступило во втором матче кряду на старте УПЛ

 
03 Сентября 2022 • 15:11 Комментировать
Заря
3:2
Динамо Киев
окончен

Киевское «Динамо» продолжает удивлять на старте нового сезона чемпионата Украины. Казалось, столичная команда готова лучше всех соперников, проведя сразу шесть еврокубковых матчей, но после фиаско в игре с «Днепром-1» (0:3) последовало поражение от «Зари» (2:3). Луганская команда вела в счете с седьмой минуты и не отпускала соперника, даже оказавшись в меньшинстве на 69-й минуте.

«Заря» лидирует с 9 очками после трех туров, «Динамо» на дне таблицы.

Протокол игры  
Заря3:2Динамо Киев
(1:0) Русин Назарий7'  
(2:0) Мишнёв Дмитрий35'  
  49'Ванат Владислав (2:1)
(3:1) Бражко Владимир70'  
  83'Буяльский Виталий (3:2)
Мацапура ДмитрийДанченко ОлегИмереков МаксимБатагов АрсенийВантух Роман  58'  69'Фагундес КристианНазарина Егор  79'Чурко Вячеслав 80' (Алефиренко Даниил ( 80'  83') Русин Назарий  31'Мишнёв Дмитрий 63' (Бражко Владимир ( 63') Нагнойный Денис 63' (Лунёв Максим ( 63')
Запасные: Хлань МаксимMaksym SmiyanЖилкин АнтонСнурницын ИгорьМихайленко НиколайСапутин Александр
Бущан ГеоргийКедзёра Томаш 46' (Шапаренко Николай ( 46'  75') Забарный Илья  42'Сирота Александр  22'Дубинчак ВладиславКараваев Александр  55'Шепелев Владимир 46' (Сидорчук Сергей ( 46') Буяльский Виталий  86'Андриевский Александр 46' (Гармаш Денис ( 46') Кабаев Владислав 80' (Беседин Артём ( 80') Ванат Владислав  51'
Запасные: Игнатенко ДенисБол АнтонБойко ДенисБурда НикитаТымчик АлександрOleksandr YatsykКравченко Никита
03 сентября. Стадион "Динамо им. Валерия Лобановского".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Заря Динамо Киев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Заря 3:2 Динамо Киев
окончен Днепр-1 2:0 Верес
Идет 73 минута Металлист-1925 1:1 Ворскла
04.09  15:00 Черноморец Од ... Ингулец
04.09  17:00 Кривбасс ... Львов
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
15:11 · Украина. Премьер-лига
Киевское «Динамо» уступило во втором матче кряду на старте УПЛ
06:27 · Голландия. Эредивизие
«Аяксу» предлагали купить украинского футболиста
02 Сентября
18:59 · Украина. Премьер-лига
​Мудрика удалили, но «Шахтёр» обыграл «Рух» в меньшинстве
06:57 · Украина. Премьер-лига
Экс-футболист «Зенита» - фигурант в деле по отмыванию денег
01 Сентября
15:28 · Украина. Премьер-лига
Мудрик не покинет «Шахтёр» в дедлайн
11:25 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» объявил о трансфере экс-игрока «Севильи» официально
31 Августа
13:39 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» даже не связывался с «Шахтёром» по трансферу Мудрика
12:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» вряд ли подпишет Мудрика, но другой лондонский клуб уже предложил за игрока 30 миллионов евро
10:46 · Англия. Премьер-лига
«Украинский Неймар» согласовал контракт с «Арсеналом»
09:29 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» покупает украинского игрока за 30 миллионов евро
06:34 · Испания. Ла Лига
«Севилья» и «Вильярреал» претендуют на звезду киевского «Динамо»
30 Августа
06:46 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ предлагал 30 миллионов евро за футболиста «Шахтёра»
06:41 · Украина. Премьер-лига
В «Динамо» отреагировали на возможный уход Луческу
06:29 · Украина. Премьер-лига
Назван стадион в Лондоне, на котором может пройти матч «Шахтёр» - «Динамо»
29 Августа
09:17 · Украина. Премьер-лига
Луческу намекнул на уход из «Динамо»
Все новости
Рекомендуем