Киевское «Динамо» уступило во втором матче кряду на старте УПЛ

Киевское «Динамо» продолжает удивлять на старте нового сезона чемпионата Украины. Казалось, столичная команда готова лучше всех соперников, проведя сразу шесть еврокубковых матчей, но после фиаско в игре с «Днепром-1» (0:3) последовало поражение от «Зари» (2:3). Луганская команда вела в счете с седьмой минуты и не отпускала соперника, даже оказавшись в меньшинстве на 69-й минуте.
«Заря» лидирует с 9 очками после трех туров, «Динамо» на дне таблицы.
Протокол игры
|(1:0) Русин Назарий7'
|(2:0) Мишнёв Дмитрий35'
|49'Ванат Владислав (2:1)
|(3:1) Бражко Владимир70'
|83'Буяльский Виталий (3:2)
Мацапура Дмитрий•Данченко Олег•Имереков Максим•Батагов Арсений•Вантух Роман 58'• 69'Фагундес Кристиан•Назарина Егор• 79'Чурко Вячеслав80' (Алефиренко Даниил (80') • 83'Русин Назарий• 31'Мишнёв Дмитрий63' (Бражко Владимир (63') •Нагнойный Денис63' (Лунёв Максим (63')
Бущан Георгий•Кедзёра Томаш46' (Шапаренко Николай (46') • 75'Забарный Илья• 42'Сирота Александр• 22'Дубинчак Владислав•Караваев Александр• 55'Шепелев Владимир46' (Сидорчук Сергей (46') •Буяльский Виталий• 86'Андриевский Александр46' (Гармаш Денис (46') •Кабаев Владислав80' (Беседин Артём (80') •Ванат Владислав 51'
03 сентября. Стадион "Динамо им. Валерия Лобановского".
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