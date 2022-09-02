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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​Мудрика удалили, но «Шахтёр» обыграл «Рух» в меньшинстве

 
02 Сентября 2022 • 18:59 Комментировать
Рух Львов
0:1
Шахтёр Донецк
окончен

В пятницу вечером «Рух» и «Шахтёр» проводили матч третьего тура чемпионата Украины. Команда Игора Йовичевича доминировала на правах фаворита, однако удаление Михаила Мудрика спутало «горнякам» все карты. В конце первого тайма талантливый хавбек, которым интересовался «Арсенал», получил красную карточку за грубый фол.

В меньшинстве преимущество «Шахтёра» было не таким явным, но команда всё-таки смогла вырвать три очка. Ближе к завершению встречи результативный удар нанёс Ефим Конопля. 

В трёх играх чемпионата Украины «Шахтёр» набрал 7 очков. «Рух» пока что лишь проигрывает.

Протокол игры  
Рух Львов0:1Шахтёр Донецк
  79'Конопля Ефим (0:1)
Панькив ЮрийЛях РостиславДидик РоманMarko SapuhaСич АлексейФедорчук ВалерийСлюсар ДенисСоломон-Отабор Вив 60' (Бойчук Богдан ( 60') Притула Остап 80' (Мысык Марьян ( 80') Рунич ВасилийКлимчук Юрий 80' (Де Паула Таллес ( 80')
Запасные: Герета Юрий-ВладимирДовгий АлексейКарабин Ярослав
Трубин АнатолийМихайличенко Богдан 59' (Лукас Тэйлор ( 59') Матвиенко НиколайБондарь ВалерийКонопля Ефим  65'Степаненко ТарасМудрик Михаил  35'Судаков ГеоргийБондаренко Артём  20' 72' (Джурасек Невен ( 72') Петряк Иван 59' (Траоре Лассина ( 59') Сикан Даниил 46' (Зубков Александр ( 46')
Запасные: Швед МарьянТопалов ДмитрийШевченко АлексейОчеретько ОлегПятов Андрей
02 сентября. Стадион "Украина".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Михаил Мудрик
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окончен Рух Львов 0:1 Шахтёр Донецк
03.09  13:00 Днепр-1 ... Верес
03.09  13:00 Заря ... Динамо Киев
03.09  15:00 Металлист-1925 ... Ворскла
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Сегодня, 02 Сентября
18:59 · Украина. Премьер-лига
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