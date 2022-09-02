​Мудрика удалили, но «Шахтёр» обыграл «Рух» в меньшинстве

В пятницу вечером «Рух» и «Шахтёр» проводили матч третьего тура чемпионата Украины. Команда Игора Йовичевича доминировала на правах фаворита, однако удаление Михаила Мудрика спутало «горнякам» все карты. В конце первого тайма талантливый хавбек, которым интересовался «Арсенал», получил красную карточку за грубый фол.
В меньшинстве преимущество «Шахтёра» было не таким явным, но команда всё-таки смогла вырвать три очка. Ближе к завершению встречи результативный удар нанёс Ефим Конопля.
В трёх играх чемпионата Украины «Шахтёр» набрал 7 очков. «Рух» пока что лишь проигрывает.
Протокол игры
|79'Конопля Ефим (0:1)
Трубин Анатолий•Михайличенко Богдан59' (Лукас Тэйлор (59') •Матвиенко Николай•Бондарь Валерий•Конопля Ефим• 65'Степаненко Тарас•Мудрик Михаил• 35'Судаков Георгий•Бондаренко Артём 20'72' (Джурасек Невен (72') •Петряк Иван59' (Траоре Лассина (59') •Сикан Даниил46' (Зубков Александр (46')
02 сентября. Стадион "Украина".
Бан пользователя