​Мудрика удалили, но «Шахтёр» обыграл «Рух» в меньшинстве

В пятницу вечером «Рух» и «Шахтёр» проводили матч третьего тура чемпионата Украины. Команда Игора Йовичевича доминировала на правах фаворита, однако удаление Михаила Мудрика спутало «горнякам» все карты. В конце первого тайма талантливый хавбек, которым интересовался «Арсенал», получил красную карточку за грубый фол.

В меньшинстве преимущество «Шахтёра» было не таким явным, но команда всё-таки смогла вырвать три очка. Ближе к завершению встречи результативный удар нанёс Ефим Конопля.

В трёх играх чемпионата Украины «Шахтёр» набрал 7 очков. «Рух» пока что лишь проигрывает.