Экс-футболист «Зенита» - фигурант в деле по отмыванию денег

Как стало известно журналистам Tribuna.ua, администратор национальной сборной Украины Александр Кисткин подозревается в отмывании денег. Кроме того, в его отношении открыто дело по факту легализации имущества, которое было получено преступным путем, и уклонении в уплате налогов на сумму 3,09 миллиона долларов.

По движению банковских средств было обнаружено, что он взаимодействовал с вратарем «Шахтёра» Андреем Пятовым, а также бывшим защитником петербургского «Зенита» Ярославом Ракицким, ныне выступающим в турецком чемпионате за «Адана Демирспор».