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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Мудрик не покинет «Шахтёр» в дедлайн

 
01 Сентября 2022 • 15:28 Комментировать
Рух Львов
...
Шахтёр Донецк
02.09 17:00

Михаил Мудрик, полузащитник донецкого «Шахтёра», не покинет свою команду этим летом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «горняки» не намерены отпускать украинца в дедлайн.

Ранее «Шахтёр» отклонил предложение в 30 миллионов евро от «Эвертона» и «Брентфорда». Ходили слухи об интересе со стороны лондонского «Арсенала», но «канониры» пока не делали никаких предложений.

Напомним, что Мудрик отметился всего одним результативным пасом в новом сезоне чемпионата Украины. Сам игрок открыт к тому, чтобы перебраться в Английскую премьер-лигу.

Помимо клубов АПЛ, полузащитником ранее интересовался леверкузенский «Байер».

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Трансферы футбола - лето 2022 Михаил Мудрик
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РУХ ЛЬВОВ ШАХТЁР ДОНЕЦК
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02.09  17:00 Рух Львов ... Шахтёр Донецк
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