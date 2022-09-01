Мудрик не покинет «Шахтёр» в дедлайн

Михаил Мудрик, полузащитник донецкого «Шахтёра», не покинет свою команду этим летом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «горняки» не намерены отпускать украинца в дедлайн.

Ранее «Шахтёр» отклонил предложение в 30 миллионов евро от «Эвертона» и «Брентфорда». Ходили слухи об интересе со стороны лондонского «Арсенала», но «канониры» пока не делали никаких предложений.

Напомним, что Мудрик отметился всего одним результативным пасом в новом сезоне чемпионата Украины. Сам игрок открыт к тому, чтобы перебраться в Английскую премьер-лигу.

Помимо клубов АПЛ, полузащитником ранее интересовался леверкузенский «Байер».