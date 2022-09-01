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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Шахтёр» объявил о трансфере экс-игрока «Севильи» официально

 
01 Сентября 2022 • 11:25 Комментировать

Украинский полузащитник Марьян Швед, последнее время выступавший в бельгийском чемпионате за «Мехелен», стал футболистом «Шахтёра». Об этом сообщается на официальном сайте «горняков».

Как информирует источник, с 25-летним хавбеком подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2027 года.

Стоит отметить, что Швед является воспитанником академии «Карпат» (Львов). Он поиграл в Европе за «Севилью», «Селтик» и вышеупомянутый «Мехелен».

В новом сезоне чемпионата Бельгии Марьян сыграл три поединка. На его счету два поединка в составе национальной сборной Украины.

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Евро-Футбол.Ру,
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