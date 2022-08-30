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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

В «Динамо» отреагировали на возможный уход Луческу

 
30 Августа 2022 • 06:41 Комментировать
Динамо Киев
0:3
Днепр-1
окончен

После провала в первом туре чемпионата Украины главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу заявил, что задумывается об уходе с поста наставника команды. На это отреагировал президент столичного коллектива Игорь Суркис.

«Слова Луческу? Это эмоции», - передает слова руководителя Fan Day.

Напомним, что киевский коллектив потерпел разгромное поражение от «Днепра-1» со счетом 0:3. Следующий поединок столичный гранд проведет против «Зари».

Луческу занимает пост главного тренера «Динамо» с лета 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Мирча Луческу Игорь Суркис
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